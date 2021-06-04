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Роналду может войти в сделку по обмену игроков

Португалец явно намерен сменить клубную прописку
Футбол Лига 1 (Франция)
11:25
Роналду может войти в сделку по обмену игроков
Криштиану Роналду / фото - Marca

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком ПСЖ, сообщает Tuttojuve.

Массимилиано Аллегри ищет нового форварда для своей команды и присмотрел себе подходящую кандидатуру. Наставник «зебр» желает видеть под своим руководством Мауро Икарди и уже дал боссам «старой синьоры» зеленый свет на переговоры.

В сделку по аргентинскому форварду может войти сам Криштиану Роналду, который недоволен положением дел в клубе и сам не прочь перебраться в ПСЖ.

В Париже Роналду ждет такая же солидная зарплата, как и в «Юве», партнеры по атаке в лице Неймара и Килиана Мбаппе, а также большие шансы на победу в ЛЧ. 36-летняя легенда футбола желает пополнить свою коллекцию шестым Золотым мячом, и считает, что в парижском клубе у него есть на это все шансы.

Напомним, Роналду планирует провести 2 года в ПСЖ, а потом закончить карьеру в родном «Спортинге».

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду ПСЖ Ювентус Мауро Икарди

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