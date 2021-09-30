Роналду на последней добавленной минуте принес МЮ победу над «Вильярреалом»

«Дьяволы» взяли реванш за финал Лиги Европы

Криштиану Роналду / фото - Marca

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Вильярреал».

«Субмарина» смогла открыть счет на 53 минуте. Забил Пако Алькасер.

После розыгрыша штрафного потрясающим ударом с лета на гол испанцев ответил Алекс Теллес.

Лишь на 95 минуте «дьяволы» смогли выйти вперед, и принес им победу никто иной, как Криштиану Роналду.

Англичане взяли реванш у «субмарины» за проигрыш по серии пенальти в финале Лиги Европы.

Маникунианцы с тремя очками идут на третьем месте в своей группе, а испанцы расположились на последней строчке с одним баллом. Возглавляет таблицу «Аталанта» с Русланом Малиновским в составе.

Групповой этап ЛЧ, группа F

«Манчестер Юнайтед» – «Вильярреал» 2:1

Голы: Тельеш, 60, Роналду, 90+5 – Алькасер, 53.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Варан, Теллес (Фред, 89), Гринвуд (Лингард, 89), Бруну Фернандеш, Санчо (Матич, 75), Погба (Кавани, 75), Мактомини, Роналду.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Парехо, Капу, Тригерос (Эступиньян, 61), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума, Пино (Мойсес Гомес, 73).

Предупреждения: Альберто Морено (59), Пино (67), Гринвуд (68), Альбиоль (68), Теллес (71), Пенья (90), Роналду (90).