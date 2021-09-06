Роналду назвал лучшего игрока всех времен

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Известный британский журналист Пирс Морган рассказал в своей колонке в Daily Mail, кого форвард МЮ Криштиану Роналду назвал лучшим футболистом всех времен :

Это происходило в час ночи, мы были на освещенной свечами террасе его любимого ресторана в Турине. Тогда он еще играл за «Ювентус» и не принял решения о возвращении в «Манчестер Юнайтед».

Мы ужинали и ели прекрасную японскую еду и пили итальянское красное вино (я выпил куда больше, чем он) и болтали обо всем на свете, начиная со спорта и политики и заканчивая серийными убийцами.

Пришло время для большого вопроса. «Месси», – незамедлительно и решительно ответил он.

«Правда?» – спросил я, удивленный тем, что он назвал своего главного соперника.

«Определенно. Он лучший из тех, против кого я играл», – сказал Роналду и усмехнулся. – «Но, Пирс, ты задаешь неправильный вопрос».

«Хорошо, а какой вопрос правильный?»

«Тебе следует спросить у меня, кто является величайшим игроком…»

«Думаю, я знаю ответ», – ответил я, смеясь.

Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает, что является лучшим из всех, кто когда-либо играл в эту игру. И я согласен с ним».