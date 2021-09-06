Роналду назвал лучшего игрока всех времен
Известный британский журналист Пирс Морган рассказал в своей колонке в Daily Mail, кого форвард МЮ Криштиану Роналду назвал лучшим футболистом всех времен :
«Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» – спросил я у Криштиану Роналду.
Это происходило в час ночи, мы были на освещенной свечами террасе его любимого ресторана в Турине. Тогда он еще играл за «Ювентус» и не принял решения о возвращении в «Манчестер Юнайтед».
Мы ужинали и ели прекрасную японскую еду и пили итальянское красное вино (я выпил куда больше, чем он) и болтали обо всем на свете, начиная со спорта и политики и заканчивая серийными убийцами.
Пришло время для большого вопроса. «Месси», – незамедлительно и решительно ответил он.
«Правда?» – спросил я, удивленный тем, что он назвал своего главного соперника.
«Определенно. Он лучший из тех, против кого я играл», – сказал Роналду и усмехнулся. – «Но, Пирс, ты задаешь неправильный вопрос».
«Хорошо, а какой вопрос правильный?»
«Тебе следует спросить у меня, кто является величайшим игроком…»
«Думаю, я знаю ответ», – ответил я, смеясь.
Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает, что является лучшим из всех, кто когда-либо играл в эту игру. И я согласен с ним».
На протяжении 9 лет Роналду с Месси играли друг против друга в испанском чемпионате, защищая цвета «Реала» и «Барселона» соответственно.
Теперь же португалец перебрался из «Ювентуса» в МЮ, а Месси впервые в своей карьере покинул «Барселону» и направился в ПСЖ.
Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.
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