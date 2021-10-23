Роналду назвал свою ключевую роль в МЮ
Форвард МЮ Криштиану Роналду высказался о своей главной роли в команде. Слова нападающего приводит Sky Sports.
«Каждый должен знать свою роль. Я знаю свою роль в команде и клубе... Она заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде опытом и знанием игры.
Если все будут думать так же, жертвовать ради команды, думаю, мы станем лучше. У нас есть фантастические болельщики, фантастический стадион, фантастическая команда, так что мы должны продолжать в том же духе.
Я мотивирован заниматься своим делом, делать счастливыми людей, семью, болельщиков и себя самого. Я хочу поднять планку еще выше.
Вы говорите о сборной Португалии, но в Лиге чемпионов у меня больше всего голов, больше всего побед, передач... Всего. Но я хочу продолжать. Мне нравится играть в футбол. Мне нравится делать людей счастливыми».
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