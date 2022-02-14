Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед»

Форвард намерен отыграть в Англии еще сезон

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» не расстанется с форвардом Криштиану Роналду.

Форвард намерен провести в Англии еще один сезон. Он не хочет уходить из команд.

Также ему нравится жить в Манчестере. Кроме того, спроса на него также нет.

В нынешнем году Роналду еще не забивал. Он провел шесть матчей.

Летом Криштиану мог оказаться в «Манчестер Сити».