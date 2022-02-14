«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ
Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед»
Форвард намерен отыграть в Англии еще сезон
14 февраля 18:12
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» не расстанется с форвардом Криштиану Роналду.
Форвард намерен провести в Англии еще один сезон. Он не хочет уходить из команд.
Также ему нравится жить в Манчестере. Кроме того, спроса на него также нет.
В нынешнем году Роналду еще не забивал. Он провел шесть матчей.
Летом Криштиану мог оказаться в «Манчестер Сити».
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