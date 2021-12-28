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Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»

МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:59
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не создал ни одного момента в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла», сообщает Squawka.

Отметим, что Роналду провел на поле все 90 минут.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» остался на 7-й строчке.

Ранее мать Роналду заявила, что ее сын будет играть в футбол до 40-ка лет.

Петр Приходько
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Теги

Ньюкасл Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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