Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
09:59
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не создал ни одного момента в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла», сообщает Squawka.
Отметим, что Роналду провел на поле все 90 минут.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» остался на 7-й строчке.
Ранее мать Роналду заявила, что ее сын будет играть в футбол до 40-ка лет.
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