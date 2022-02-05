Роналду не забил пенальти, а «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии от клуба из Чемпионшипа

«Мидлсбро» прошел дальше

Фото: twitter.com/Boro

«Мидлсбро» сотворил сенсацию в Кубке Англии, выбив из турнира «Манчестер Юнайтед».

Основное время матча завершилось вничью. На гол Санчо ответил Крукс. Игра перешла в серию пенальти, где лучше был «Мидлсбро». Они одержали победу после того как Эланга пробил выше ворот.

При этом, Криштиану Роналду в первом тайме не забил пенальти. «Мидлсбро» идет 7-м в таблице Чемпионшипа.

Кубок Англии. 4-й раунд:

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» 1:1 (7:8 пен.)

Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64

МЮ: Хендерсон, Диогу Далот, Варан (Джонс, 90), Магуайр, Шоу, Погба (Фред, 82), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 82), Санчо (Мата, 100).

«Мидлсбро»: Ламли, Макнейр, Фрай, Дейкстел, Тэйлор (Пелтьер, 90), Хаусон, Крукс (Пайеро, 79), Тавернье, Джонс (Бамба, 118), Шпорар (Коннолли, 90), Балогун (Уотмор, 62).