«Ливерпуль» разнес МЮ с хет-триком Салаха и незасчитанным голом Роналду
Роналду – о 0:5 от «Ливерпуля»: «Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого»
Португалец не спас команду от разгрома
10:30
Фото: eurosport
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал через свой Instagram поражение от «Ливерпуля» (0:5) в матче АПЛ.
«Иногда мы получаем не тот результат, на который рассчитываем. Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого. Наши фанаты вновь потрясли нас своей поддержкой. Они определенно заслуживают большего, мы должны исправиться».
«Ливерпуль» уступает одного очко «Челси» в таблице АПЛ.
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