Роналду – о дубле «Аталанте»: «Я помог команде набрать очко»

Португалец забил по голу в концовке каждого из таймов

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал для официального сайта UEFA ничью в матче с «Аталантой» (2:2):

«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. С «Аталантой» всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол. Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше».

Португалец забил по голу в дополнительное время каждого из таймов, чем дважды помог «дьяволам» отыграться.

У форварда уже пять мячей в четырех матчах этого розыгрыша ЛЧ.

Маникунианцы возглавляют свою группу.