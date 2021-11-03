Роналду оформил дубль на последних минутах и спас МЮ ничью с «Аталантой» Малиновского
Роналду – о дубле «Аталанте»: «Я помог команде набрать очко»
Португалец забил по голу в концовке каждого из таймов
11:23
Криштиану Роналду / фото - MUFC
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал для официального сайта UEFA ничью в матче с «Аталантой» (2:2):
«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. С «Аталантой» всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол.
Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше».
Португалец забил по голу в дополнительное время каждого из таймов, чем дважды помог «дьяволам» отыграться.
У форварда уже пять мячей в четырех матчах этого розыгрыша ЛЧ.
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