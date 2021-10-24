Роналду – о критике Сульшера: «Мы все в одной лодке: когда побеждаем и проигрываем»

Звездный форвард МЮ считает, что нужно уметь принимать критику

Криштиану Роналду / Фото: Eurosport Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о том, как футболисты и тренеры должны воспринимать критику. Его слова приводит Sky Sports. «Игроки должны брать на себя ответственность. Играете вы за МЮ или тренируете его – критика будет всегда, нужно принять это. Критика в ваш адрес – это часть работы. Вы играете за один из крупнейших клубов мира, на вас сосредоточено все внимание, и это нормально. Нужно это принять. Тренеры, игроки – когда мы проигрываем, мы все в одной лодке, когда выигрываем, мы тоже в одной лодке. Нужно смириться с давлением, оно неизбежно, оно будет всегда, оно часть работы».

Сегодня МЮ сыграет с «Ливерпулем» в 9-м туре АПЛ. Онлайн трансляция матча МЮ – «Ливерпуль».

Петр Приходько