Эпичный камбек, незабитый пенальти, мировой рекорд и… пощечина? Матч, который Роналду не забудет
Роналду – о мировом рекорде по голам за сборную: «Я счастлив, но команда – важнее всего»
Португалец покорил уникальное достижение
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем мировом рекорде по количеству голов за национальную команду. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Помощь болельщиков очень важна. Они придали нам сил. Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего.
Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один рекорд в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад.
Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей»
Напомним, Роналду забил 110-й и 111-й мячи за Португалию в матче с Ирландией (2:1) в отборе на ЧМ-2022.