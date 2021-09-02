Роналду – о мировом рекорде по голам за сборную: «Я счастлив, но команда – важнее всего»

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем мировом рекорде по количеству голов за национальную команду. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один рекорд в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад.

Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей»