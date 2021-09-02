Роналду – о мировом рекорде: «Я еще не закончил»

Криштиану Роналду / фото - GettyImages

Нападающий МЮ и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram прокомментировал свое становление лучшим бомбардиром в истории национальных сборных:

Из всех рекордов, что я побил за свою карьеру – а, к счастью, их было несколько – этот для меня особенный, он определенно среди тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь.

Во-первых, потому, что для каждый раз, когда я представляю страну – особенный момент, потому что я знаю, что защищаю цвета Португалии и показываю миру, из чего сделаны португальцы.

Во-вторых, турниры сборных всегда оказывали очень сильно влияли на меня, когда я рос, наблюдая, как мои кумиры играют под флагом своих стран на Евро и чемпионатах мира каждое лето.

Наконец, и это важнее всего, потому что забить 111 голов за Португалию – это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня, моментов всеобщего единения и счастья для миллионов португальцев по всему миру. Каждая жертва ради них того стоит.

Еще одна причина, по которой я так ценю это достижение, заключается в том, что Али Даеи установил планку на таком высоком уровне, что в какой-то момент даже я начал думать, что никогда не побью его рекорд (109 голов – прим.). Поздравляю его с тем, что он так долго удерживал рекорд. Спасибо ему за то, что он проявлял ко мне уважение каждый раз, когда я забивал, как я становился все ближе и ближе к его выдающемуся результату.

Спасибо, Португалия. Спасибо всем моим партнерам по команде и соперникам за то, что сделали это путешествие таким незабываемым. Давайте продолжим встречи на поле в ближайшие годы! Я еще не закончил...»