Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ
Роналду – о награде игрока месяца в АПЛ: «Не смог бы добиться этого без одноклубников»
Португалец поблагодарил своих товарищей по команде
8 октября 16:55
Криштиану Роналду / фото - MUFC
Нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признали лучшим футболистом АПЛ в сентябре. Форвард на своей странице в Instagram прокомментировал получение награды:
«Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких прекрасных футболистов в Премьер-лиге.
Спасибо всем моим одноклубникам в «Манчестер Юнайтед», я не смог бы этого добиться без них. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут».
Португальский игрок присоединился к «дьяволам» в начале осени и только в середине сентября провел первую игру в АПЛ за МЮ.
За три сентябрьские игры чемпионата нападающий забил три мяча.
Напомним, Роналду близок к оправданию по делу об изнасиловании.
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