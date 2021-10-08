Роналду – о награде игрока месяца в АПЛ: «Не смог бы добиться этого без одноклубников»

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признали лучшим футболистом АПЛ в сентябре. Форвард на своей странице в Instagram прокомментировал получение награды:

Спасибо всем моим одноклубникам в «Манчестер Юнайтед», я не смог бы этого добиться без них. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут».

Португальский игрок присоединился к «дьяволам» в начале осени и только в середине сентября провел первую игру в АПЛ за МЮ.

За три сентябрьские игры чемпионата нападающий забил три мяча.