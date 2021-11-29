Легенда сборной Италии: «Роналду уже не так мобилен, как раньше. Но он будет жить ради матча с нами»
Роналду – о ничьей с «Челси»: «Нет ничего невозможного, когда играешь за МЮ»
После ухода Сульшера манкунианцы еще не проигрывали
10:59
Криштиану Роналду / Фото: ВВС
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о ничьей с «Челси» (1:1) в 13-м туре АПЛ в своем Twitter.
«Впереди еще долгий путь, но нет ничего невозможного, когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед». Мы будем идти к своей цели до конца!».
Отметим, в турнирной таблице АПЛ «Челси» продолжает идти на первом месте, опережая «Ман Сити» на 1 балл, МЮ – восьмой (18 очков).
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