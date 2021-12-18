Роналду – о переходе в МЮ из «Спортинга»: «Было сложно поверить во все, что происходило»

Португалец в юном возрасте попал в топ-клуб

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал клубной пресс-службе, как прошел его переход в стан «дьяволов» из «Спортинга» в 2003-м году:

«Мне было сложно поверить во все, что происходило. Представьте, что вам 18 лет, вы переходите из «Спортинга» и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером. Я немного нервничал, но сэр Алекс очень помог мне, общаясь со мной. Иногда он приглашал меня к себе в офис с переводчиком, но это неважно. Важно было то, что он рассказывал мне о вещах, которые необходимы для роста как в футбольном, так и в личностном плане. Я очень ценю его помощь. Я всегда говорю, что он для меня как отец в футболе».

Португалец в свой первый период в Манчестере провел 6 лет, пока за рекордные на то время 94 миллиона евро не перешел в мадридский «Реал».

Этим летом форвард вернулся в состав клуба, где впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Напомним, конкурент Роналду готов расторгнуть контракт для перехода в «Барселону».