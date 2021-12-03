Машина не останавливается. Роналду забил 800-й мяч в карьере
Роналду – о победе над «Арсеналом»: «Некогда праздновать, настраиваемся на следующий матч»
Португалец в игре с «канонирами» забил 800-й мяч в карьере
08:37
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram высказался о победе над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре АПЛ.
«Мы уже настраиваемся на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди ещё долгий путь, пока мы не достигнем конечной цели. Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня вечером отличное настроение! И отдельное спасибо нашим болельщикам, без вас мы бы не справились».
Напомним, в матче с «Арсеналом» Роналду забил свой 800-й мяч в карьере.
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