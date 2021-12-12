Роналду забил 165-й команде в своей карьере
Роналду – о победе над «Норвичем»: «Все зависит от нас!»
Португалец ударом с пенальти принес «дьяволам» победу
09:40
Криштиану Роналду / фото - Sky Sports
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал на своей странице в Instagram минимальную победу над «Норвичем» (1:0) в матче 16-го тура АПЛ:
«Еще один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим и что должны делать, чтобы этого добиться.
Все зависит от нас! Молодцы, ребята! Вперед, «дьяволы»!»
Португалец принес победу своей команде, реализовав пенальти на 75-й минуте.
Этот игровой день в АПЛ вовсе стал аномальным из-за 11-метровых ударов. Сразу 4 гранда взяли очки благодаря «точкам».
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