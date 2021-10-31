Роналду – о победе над «Тоттенхэмом» 3:0: «В один день – мы идеальны, в другой день – мы дерьмо»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о победе над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче АПЛ и о критике фанатов в адрес манчестерского клуба. Его слова приводит Sky Sports.
«Перед игрой мы понимали, что позади тяжелая неделя из-за результата, которого мы не ожидали. Команда находилась под давлением, была слегка подавлена, но мы знали, что сегодня сможем хорошо ответить. Мы сыграли хорошо, отлично начали игру.
Конечно, моя работа – помогать команде опытом, голами, передачами, и я сделал это сегодня. Мне очень приятно. С точки зрения команды, на мой взгляд, была невероятная игра.
Критика всегда есть. Меня это не беспокоит. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день люди скажут, что мы идеальны, в другой день – что мы дерьмо.
Я знаю это, нужно справляться с подобными вещами. Но действительно, лучше, когда тебя хвалят и довольны тобой. Иногда жизнь такая, порой надо пережить плохие моменты».
В турнирной таблице АПЛ МЮ вернулся на 5-ю строчку после победы над «Тоттенхэмом».
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