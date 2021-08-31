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Роналду – о возвращении в МЮ: «Сэр Алекс, это для тебя»

Португалец вновь сыграет на «Олд Траффорд»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:17
Роналду – о возвращении в МЮ: «Сэр Алекс, это для тебя»
Роналду и Фергюсон / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своем возвращении в Instagram.

«Все, кто меня знает, знают о моей бесконечной любви к «Манчестер Юнайтед». Я провел в этом клубе потрясающие годы, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в историю этого великого и выдающегося клуба.

Я не могу описать свои чувства, когда вижу, как по всему миру говорят о моем возвращении на «Олд Траффорд». Мечта сбылась, после всех раз, когда я возвращался, чтобы сыграть против «Манчестер Юнайтед», я всегда чувствовал любовь от болельщиков, даже будучи соперником. Об этом можно только мечтать.

Мое первое чемпионство, первый кубок, первый вызов в сборную, первая Лига чемпионов, первая «Золотая бутса» и первый «Золотой мяч». Все родилось здесь, в результате особой связи между мной и «красными дьяволами». История написана в прошлом – и будет написана снова, даю вам слово.

Я здесь. Я вернулся туда, где и должен быть. Давайте сделаем все, чтобы повторить.

П.С. Сэр Алекс, это для тебя».


Ранее стали известны условия контракта Роналду и МЮ.

Петр Приходько
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Теги

Криштиану Роналду сэр Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед

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