Роналду – о возвращении в МЮ: «Сэр Алекс, это для тебя»

Роналду и Фергюсон / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своем возвращении в Instagram.

Я не могу описать свои чувства, когда вижу, как по всему миру говорят о моем возвращении на «Олд Траффорд». Мечта сбылась, после всех раз, когда я возвращался, чтобы сыграть против «Манчестер Юнайтед», я всегда чувствовал любовь от болельщиков, даже будучи соперником. Об этом можно только мечтать.

Мое первое чемпионство, первый кубок, первый вызов в сборную, первая Лига чемпионов, первая «Золотая бутса» и первый «Золотой мяч». Все родилось здесь, в результате особой связи между мной и «красными дьяволами». История написана в прошлом – и будет написана снова, даю вам слово.

Я здесь. Я вернулся туда, где и должен быть. Давайте сделаем все, чтобы повторить.

П.С. Сэр Алекс, это для тебя».