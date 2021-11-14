Роналду одобрил. Зидан может сменить Сульшера в МЮ

Лидер «красных дьяволов» не против увидеть экс-наставника в команде

Роналду и Зидан / Фото - Getty Images

«Манчестер Юнайтед» может прибегнуть к перестановкам на тренерском мостике. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, нынешний главный тренер Оле-Гуннар Сульшер находится на грани отставки. В качестве его сменщика рассматривается Зинедин Зидан.

Отмечается также, что нападающий МЮ Криштиану Роналду одобрил назначение специалиста в случае ухода норвежца. Ранее португалец играл под руководством француза в мадридском «Реале».

Напомним, Зидан составил компанию Андрею Шевченко в символической сборной тренеров-легенд.