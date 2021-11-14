В одном ряду с Зиданом и Клоппом. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд
Роналду одобрил. Зидан может сменить Сульшера в МЮ
Лидер «красных дьяволов» не против увидеть экс-наставника в команде
16:43
Роналду и Зидан / Фото - Getty Images
«Манчестер Юнайтед» может прибегнуть к перестановкам на тренерском мостике. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, нынешний главный тренер Оле-Гуннар Сульшер находится на грани отставки. В качестве его сменщика рассматривается Зинедин Зидан.
Отмечается также, что нападающий МЮ Криштиану Роналду одобрил назначение специалиста в случае ухода норвежца. Ранее португалец играл под руководством француза в мадридском «Реале».
Напомним, Зидан составил компанию Андрею Шевченко в символической сборной тренеров-легенд.