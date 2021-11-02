Роналду оформил дубль на последних минутах и спас МЮ ничью с «Аталантой» Малиновского

Португалец забил уже пятый мяч в этом розыгрыше ЛЧ

Криштиану Роналду / фото - MUFC

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле принимала «Манчестер Юнайтед».

Уже в самом начале встречи счет открыли бергамаски, когда Де Хеа ошибся и пропустил не самый сложный удар от Йосипа Иличича.

Под занавес первого тайма Криштиану Роналду после блестящей комбинации сравнял счет в игре.

Во второй половине встречи Дуван Сапата сравнял счет, но на последних минутах португалец вновь показал мастерство и во второй раз помог «дьяволам» отыграться.

Для 36-летнего форварда это уже пятый мяч в 4-ч матчах Лиги чемпионов этого розыгрыша.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский так и не появился на футбольном поле.

Победа помогла «дьяволам» выйти на первую строчку в группе, в то время как «богиня» расположилась на 3-м месте.

Лига чемпионов, группа F

«Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата 56 – Роналду, 45+1, 90+1.

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер, Пашалич (Гимшити, 46), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Байи, Шоу, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 87), Мактомини (Санчо, 87), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).

Предупреждения: Мактомини (51).