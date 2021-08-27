Легендарное возвращение. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду
Роналду опубликовал трогательное прощание «Ювентусу»
Португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Фото: Sky Sports
Нападающий Кришитану Роналду попрощался с «Ювентусом» через свой Instagram.
«Сегодня я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых значимых во всей Европе. Я отдавал свои сердце и душу за «Ювентус», и я всегда буду любить Турин, до конца моих дней.
Болельщики «Ювентуса» всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире.
В итоге мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли отличных результатов. Не всего, чего хотели, но все же вместе мы написали довольно красивую историю.
Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую себя частью вашей. Италия, «Ювентус», Турин, болельщики, вы всегда будете в моем сердце».
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Контракт подписан на два года.
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