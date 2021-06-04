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Роналду осталось 10 матчей до рекорда. Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией

Команды так и не смогли открыть счет
Футбол Евро-2020
22:54
Роналду осталось 10 матчей до рекорда. Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией
Сборная Португалии / фото - Getty Images

Сборная Португалии сыграла вничью со сборной Испании в товарищеском матче накануне Евро-2020. Поединок закончился со счетом 0:0.

Этот матч стал 174-м для Криштиану Роналду за сборную. Стоит отметить, что до мирового рекорда португальцу осталось всего 10 матчей.

Держателем рекорда является бывший полузащитник сборной Египта Ахмед Хассан, который провел в футболке национальной команды 184 игры.

Товарищеский матч

Испания – Португалия 0:0 (0:0)

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес (Эрик Гарсия, 63), Гайя, Лапорт (Льоренте, 79), Льоренте, Бускетс (Родри, 63), Фабиан Руис (Коке, 75), Сарабия (Жерар Морено, 75), Тиаго Алькантара (Педри, 62), Ферран Торрес, Мората.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Фонте, Пепе (Вильям Карвалью, 59), Геррейру (Мендеш, 81), Сержиу Оливейра (Бруну Фернандеш, 59), Саншеш (Пальинья, 70), Диогу Жота (Рафа Силва, 70), Данилу Перейра, Жоау Феликс (Педру Гонсалвеш, 46), Роналду.

Напомним, в параллельном матче Северная Македония разгромила Казахстан.

Михаил Рыбак
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Теги

сборная Португалии (футбол) сборная Испании (футбол) Криштиану Роналду

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