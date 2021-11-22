Роналду отреагировал на увольнение Сульшера из МЮ
Португалец поработал под руководством экс-партнера меньше трех месяцев
22 ноября 13:43
Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду / фото - 90min
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал на своей странице в Instagram увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста тренера «дьяволов»:
«Он был форвардом, когда я впервые прибыл на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Но, в первую очередь, Оле – выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь».
Роналду пришел в клуб в последние дни летнего трансферного окна, и не успел поработать под руководством своего бывшего партнера по атаке «дьяволов» даже трех месяцев. Сам же Сульшер руководил командой с 2018-го года.
Маникунианцы пока что не нашли замены для норвежца, а и.о. главного тренера назначен его помощник – Майкл Каррик.
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