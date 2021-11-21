Роналду озвучил боссам МЮ, кого хотел бы видеть главным тренером команды

Неожиданный вариант

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду озвучил боссам клуба, кого хотел бы видеть новым главным тренером команды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, это главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает 5 кандидатов на пост главного тренера команды, но Энрике среди них нет. Пока что временно команду возглавит ее бывший игрок.

МЮ уволил Уле Гуннара Сульшера несколько часов назад и трогательно с ним попрощался. Тренер получит приличную сумму неустойки – более 7 миллионов фунтов.