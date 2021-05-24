Роналду – первый игрок, став лучшим бомбардиром в трех из топ-5 лиг

Форвард забил 29 мячей в Серии А

Фото: Eurosport

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А.

По итогам сезоне на его счету 29 мячей в завершившем сезоне. Он впервые стал лучшим бомбардиром Серии А.

Таким образом, Роналду – первый футболист, который выиграл снайперскую гонку в трех из топ-5 лиг Европы, сообщает Gracenote. Он также становился лучшим бомбардиром в Испании и Англии.

Примечательно, что на матч последнего тура против «Болоньи» он не попал в стартовый состав.