Левандовски выиграл «Золотую бутсу», опередив Месси и Роналду
Роналду – первый игрок, став лучшим бомбардиром в трех из топ-5 лиг
Форвард забил 29 мячей в Серии А
10:13
Фото: Eurosport
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А.
По итогам сезоне на его счету 29 мячей в завершившем сезоне. Он впервые стал лучшим бомбардиром Серии А.
Таким образом, Роналду – первый футболист, который выиграл снайперскую гонку в трех из топ-5 лиг Европы, сообщает Gracenote. Он также становился лучшим бомбардиром в Испании и Англии.
Примечательно, что на матч последнего тура против «Болоньи» он не попал в стартовый состав.
Комментарии 0