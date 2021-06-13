Бывший врач Эриксена – об инфаркте игрока: «Все его тесты были идеальны, сердечной недостаточности не было»
Роналду поддержал Эриксена: «Оставайся сильным!»
Датчанин продолжает находится в больнице
Фото: AFP
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал игрока сборной Дании Криситана Эриксена после инцидента в матче с Финляндией.
«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Мир футбола объединяется, надеясь на хорошие новости. Я рассчитываю скоро увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!»
Эриксен продолжает находится в больнице уже сутки.
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