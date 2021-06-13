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Роналду поддержал Эриксена: «Оставайся сильным!»

Датчанин продолжает находится в больнице
Футбол Евро-2020
16:23
Роналду поддержал Эриксена: «Оставайся сильным!»
Фото: AFP

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал игрока сборной Дании Криситана Эриксена после инцидента в матче с Финляндией.

«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Мир футбола объединяется, надеясь на хорошие новости. Я рассчитываю скоро увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!»

Эриксен продолжает находится в больнице уже сутки.

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Теги

Криштиану Роналду Кристиан Эриксен

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