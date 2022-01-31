Роналду, Погба, Рэшфорд и другие игроки МЮ отписались от Гринвуда в Instagram. Его арестовали и обвиняют в изнасиловании

Тучи сгущаются над форвардом «красных дьяволов»

Мэйсон Гринвуд / Фото: Daily Mail

Игроки «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Давид Де Хеа, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард отписались от своего партнера по команде Мэйсона Гринвуда в Instagram, сообщает Daily Mail.

Напомним, Гринвуд обвиняется в насилии, принуждении к сексу и избиении своей девушки Харриэт Робинсон, который вчера выложила в сеть фото и видео побоев на лице и теле, подписав их следующим образом: «Вот что Мэйсон Гринвуд делает со мной». Кроме того, прикрепила аудио, где слышно, как Гринвуд принуждает ее к сексу.

Реакция последовала мгновенно: в Британии уже началось следствие, МЮ временно отстранил Гринвуда от тренировок и матчей, а вечером игрока и вовсе арестовала полиция Манчестера.