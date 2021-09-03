МЮ предлагал «Ювентусу» подписать Кавани в обмен на Роналду
Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса
На счету португальца очередное историческое достижение
Криштиану Роналду / фото - Selecao Portugal
В матче квалификации чемпионата мира против сборной Ирландии капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду забил два мяча, которые стали для него 110-м и 111-м в футболке Португалии и сделали его лучшим бомбардиром в истории национальных команд.
36-летний форвард получил от Книги рекордов Гиннеса специальный сертификат, подтверждающий его достижение.
Сам игрок прокомментировал историческое событие:
«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом.
Попробуем поставить планку результативности еще выше!»
Напомним, Роналду забрал у Кавани «семерку» и поблагодарил его за это.
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