Роналду – после потери очков с Ирландией: «В воскресенье отпразднуем выход на чемпионат мира»

Португальцев ждет матч с прямыми конкурентами за выход из группы

Криштиану Роналду / фото - Mirror

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram высказался после ничейного матча с Ирландией (0:0) в рамках квалификации на чемпионат мира 2022:

«В Ирландии всегда сложно играть, но заработанное очко оставляет всё в нашей власти. В воскресенье перед родными болельщиками на домашнем стадионе мы отпразднуем своё попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперёд, Португалия!»

Перед заключительным туром португальцы имеют равенство очков с сербами, с которыми им предстоит сыграть в воскресенье, 14 ноября.

Роналду и компанию устроит даже ничья в том матче, ведь по дополнительным показателям они опережают соперников в таблице.