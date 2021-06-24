Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную
Португалец сделал дубль в матче с Францией
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную команду.
Роналду сделал дубль в матче с Францией (2:2) в 3-м туре Евро-2020. Таким образом, это его 108 и 109 голы за национальную команду.
Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Ирана Али Даеи (109 голов).
Напомним, уже известны все пары 1/8 финала Евро-2020.
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