Франция и Испания потеряли очки на Евро, Германия разгромила Португалию, Украина вышла в финал Золотой Евролиги
Роналду повторил рекорд Мирослава Клозе
Португальский форвард забил 19 мячей на чемпионатах мира и Европы
Криштиану Роналду / фото - getty images
Сборная Португалии в рамках поединка второго тура чемпионата Европы сыграла против сборной Германии (2:4).
Автором одного из голов сборной Португалии стал Криштиану Роналду. Именитый форвард точным ударом по пустым воротам завершил роскошную контратаку своей команды.
Благодаря этому португальский нападающий повторил рекорд Мирослава Клозе, суммарно забив 19 голов на чемпионатах мира и Европы.
Напомним, хавбек сборной Польши стал самым молодым игроком в истории Евро.