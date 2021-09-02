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Роналду повторил рекорд Рамоса по количеству матчей за сборную в Европе
Португалец провел 180 матчей в футболке национальной команды
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел 180-й матч за национальную команду.
Как сообщает пресс-служба UEFA, Роналду повторил рекорд защитника сборной Испании Серхио Рамоса по количеству матчей за национальную команду. Этот показатель рекордный среди европейских сборных.
Мировым рекордом по количеству матчей за национальную сборную является 195 матчей экс-защитника сборной Малайзии Со Чин Ауну (1969 – 1984).
Напомним, Роналду установил мировой рекорд по количеству голов за сборную – у португальца их уже 111.