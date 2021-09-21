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Роналду предлагали «Атлетико»

Форвард вернулся в АПЛ
Футбол Примерa (Испания)
18:28
Роналду предлагали «Атлетико»
Фото: Sky Sports

Нападающий Криштиану Роналду мог вернуться в Испанию.

Агент игрока Жорже Мендеш предлагал португальца мадридскому «Атлетико». Испанский клуб был одним из вариантов для перехода.

Впрочем, подумать обе стороны не сумели, так как возвращение в АПЛ было в приоритете. В итоге он выбрал «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, Роналду мог оказаться в «Ман Сити» и даже вел переговоры Хосепом Гвардиолой. До трансфера дело не дошло.

За МЮ Роналду забил уже четыре мяча.

Андрей Усмонов
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Теги

Криштиану Роналду Атлетико Мадрид

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