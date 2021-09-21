Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах
Роналду предлагали «Атлетико»
Форвард вернулся в АПЛ
18:28
Фото: Sky Sports
Нападающий Криштиану Роналду мог вернуться в Испанию.
Агент игрока Жорже Мендеш предлагал португальца мадридскому «Атлетико». Испанский клуб был одним из вариантов для перехода.
Впрочем, подумать обе стороны не сумели, так как возвращение в АПЛ было в приоритете. В итоге он выбрал «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, Роналду мог оказаться в «Ман Сити» и даже вел переговоры Хосепом Гвардиолой. До трансфера дело не дошло.
За МЮ Роналду забил уже четыре мяча.
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