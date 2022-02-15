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Роналду прервал безголевую серию, принеся МЮ победу и место в зоне ЛЧ

«Вест Хэм» Ярмоленко отстал от «красных дьяволов» на два очка
Футбол Премьер-Лига (Англия)
00:10
Роналду прервал безголевую серию, принеся МЮ победу и место в зоне ЛЧ
Фото - МЮ

В перенесенном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Брайтон».

Все основные события пришлись на второй тайм. Сразу после перерыва Роналду открыл счет, забив свой первый мяч в 2022 году.

Спустя несколько минут Данк заработал удаление. В большинстве МЮ лишь на седьмой компенсированной минуте окончательно лишили себя беспокойства. Отличился Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» опередил «Вест Хэм» в борьбе за Лигу чемпионов на два очка. «Брайтон» – девятый в турнирной таблице.

АПЛ, 18 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» 2:0

Голы: Роналду, 51, Бруну Фернандеш, 90+7

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (Погба, 73), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Санчо (Теллес, 80), Эланга (Рэшфорд, 79).

«Брайтон»: Санчес, Велтман, Данк, Уэбстер, Кукурелья, Гросс (Альсате, 60), Мак Аллистер, Модер, Биссума, Троссард (Лэмпти, 60), Мопе (Уэлбек, 70).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, Шоу, Мактомини – Мак Аллистер

Удаление: Данк
Сергей Стаднюк
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Манчестер Юнайтед Брайтон

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