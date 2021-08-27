Роналду прибыл на тренировку «Ювентуса», но попрощался с товарищами и покинул клубную базу

Видимо, период пребывания португальца в Италии подошел к концу

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на тренировку, чтобы попрощаться с товарищами по команде. Форвард не принимал участие в тренировочном процессе и в скором времени уехал, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ была информация о том, что португалец переходит в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатят туринцам около 30 миллионов евро за 36-летнего игрока. Роналду согласится на существенное снижение зарплаты ради этого трансфера.

Также сообщалось, что форвард уже успел забрать свои вещи с клубной базы.

Но еще остается возможность того, что легендарный игрок направится не в Англию, а в Париж. ПСЖ близки к тому, чтобы продать Килиана Мбаппе в «Реал» за 180 миллионов евро, что позволит им объединить под эгидой одного клуба Роналду с его вечным соперником Лионелем Месси.

Такой варинт вполне реален, ведь в Мадриде уже готовят презентацию для Мбаппе.