Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал»
Роналду прилетел в Манчестер, его встретила легенда клуба
36-летний португалец вновь будет выступать за манкунианцев
08:10
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Новоиспеченный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прилете в Великобританию, сообщает Sky Sports.
В частном терминале аэропорта Манчестера 36-летнего португальца встретил его бывший одноклубник в МЮ Даррен Флетчер.
Darren Fletcher Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/WKqmhJngLW— UtdDistrict (@UtdDistrict) September 3, 2021
Напомним, Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннеса, португалец стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.
Комментарии 0