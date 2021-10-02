Сульшер – о Роналду: «Пока что все очень хорошо, он положительно влияет на команду»
Роналду признан лучшим игроком МЮ в сентябре
Португалец забил 5 мячей в 5-ти матчах
2 октября 15:56
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре, сообщает пресс-служба манкунианцев.
В сентябре Роналду провел 5 матчей за команду и забил в них 5 мячей.
36-летний португалец с большим отрывом победил остальных в голосовании.
Отметим, Роналду вышел на замену в матче 7-го тура АПЛ с «Эвертоном». Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
Комментарии 0