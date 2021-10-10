Роналду забил за сборную Португалии и побил еще несколько рекордов

Нападающий продолжает покорять новые вершины

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил еще несколько рекордов в товарищеском матче с Катаром (3:0), сообщает Opta.

Во-первых, Роналду обновил рекорд по количеству голов за сборную – теперь у форварда таких 112, это мировой рекорд.

Во-вторых, Роналду забил уже 46-й сборной в футболке национальной команды, это также мировой рекорд, никто ранее не забивал такому количеству команд.

В третьих, Роналду провел 181-й матч за сборную Португалии, это рекорд среди европейских игроков. Роналду обошел Серхио Рамоса, который пока не вызывается в сборную Испании.

Ранее Роналду был признан лучшим игроком сентября в АПЛ.