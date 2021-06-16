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Роналду прокомментировал разгром Венгрии

Сам португалец отметился дублем
Футбол ЕВРО-2020
08:45
Роналду прокомментировал разгром Венгрии
Криштиану Роналду / фото - Evening Standart

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от разгромной победы над сборной Венгрии:

«Нужно уметь терпеть и биться до самого конца. Нужно всегда верить в себя. На таких турнирах нет слабых команд и матчей, выигранных заранее.

Мы добились большой победы и движемся к своей цели. Приложим все силы, чтобы порадовать наших поклонников».

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Португалии не без труда обыграла венгров. До 84 минуты счет оставался нулевым, пока рикошет от ноги Вилли Орбана после удара Геррейро не сделал свое дело.

До разгрома счет довел Роналду, дублем добывший для себя первую строчку в списке бомбардиров чемпионатов Европы за всю историю.

Напомним, Криштиану побил рекорд Андрея Шевченко.

Павел Харченко
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Теги

Венгрия - Португалия Криштиану Роналду Украина - Северная Македония

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