Роналду: «Я вошёл в историю в этом клубе, и я хочу сделать это снова»
Роналду провел 900 матчей на клубном уровне
Он забил 679 мячей
30 сентября 11:27
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов.
Победу команде принес форвард Криштиану Роналду. Он забил в компенсированное время.
Как оказалось, это 679-й гол для португальца на клубном уровне. Более того этот матч стал 900-м для него также на клубном уровне, сообщает Opta.
Также на его счету 48 хет-триков и 23 трофея.
Кроме МЮ Роналду играл за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».