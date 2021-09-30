Роналду провел 900 матчей на клубном уровне

Он забил 679 мячей

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов.

Победу команде принес форвард Криштиану Роналду. Он забил в компенсированное время.

Как оказалось, это 679-й гол для португальца на клубном уровне. Более того этот матч стал 900-м для него также на клубном уровне, сообщает Opta.

Также на его счету 48 хет-триков и 23 трофея.

Кроме МЮ Роналду играл за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».