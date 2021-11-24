Роналду: «Рад забить в Испании, где всегда чувствовал себя особенным»

Португалец голом отправил МЮ в плей-офф Лиги чемпионов

Криштиану Роналду / фото - The Times

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал на своей странице в Instagram победу над «Вильяррелом»(2:0) в матче группового этапа ЛЧ:

«Играть в Испании всегда отлично, а выигрывать – потрясающе. Рад забить гол в стране, где всегда чувствовал себя особенным. Поздравляю ребят с великолепной победой, благодаря которой мы оказались там, где и должны быть! Мы – «Манчестер Юнайтед»! И никогда не перестанем сражаться за наш клуб! Вперед, «Красные дьяволы!»

Португалец забил победный мяч в этой встрече. Форвард отличился в каждом матче этого розыгрыша турнира. На его счету уже 6 голов.

Победа помогла «дьяволам» обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов за один тур до конца.

Напомним, Роналду покорился еще один рекорд Лиги чемпионов.