Роналду раздумывает над уходом из МЮ

Известный форвард недоволен результатами команды

Криштиану Роналду / фото - Getty Images

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона. Об этом сообщает портал Sky Sports со ссылкой на свои источники внутри команды.

По информации источника, форвард недоволен состоянием клуба и результатами «красных дьяволов» в текущей кампании. Роналду уже обсудил это со своим агентом Жорже Мендешем, заявив, что, если положение дел в ближайшее время не изменится, он покинет манчестерский клуб.

Напомним, Рагник шокирован плохим физическим состоянием игроков «Манчестер Юнайтед».