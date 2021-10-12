Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную. Португалец забил Люксембургу трижды
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную – теперь у нападающего таких 115.
В матче отбора на ЧМ-2022 Роналду сделал хет-трик в матче с Люксембургом. Португалия разгромила соперника со счетом 5:0.
Отбор на ЧМ-2022
Португалия – Люксембург 5:0
Голы: Роналду, 8, пен, 13, пен, 87, Бруну Фернандеш, 17, Пальинья, 69
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мендеш, Пепе, Бруну Фернандеш (Гедеш, 80), Моутинью (Жоау Мариу, 65), Пальинья (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 80), Роналду, Андре Силва (Рафаэл Леау, 73).
Люксембург: Морис, Шано, Янс, Карлсон, Пинту (Муратович, 87), Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Синани (Вейга, 88), Тилль (Боржес Саншес, 46), Родригеш, Мартинс Перейра.
Предупреждения: Мендеш (22), Мартинс Перейра (32), Жоау Канселу (84).
Напомним, Роналду был признан лучшим игроком АПЛ в сентябре.
Комментарии 0