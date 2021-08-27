Роналду собрал вещи с базы «Ювентуса». Он сообщил клубу, что уходит

Вероятно, в «Манчестер Сити»

Фото: AFP

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил клубу, что намерен уйти из команды летом.

Переговоры по нему ведет «Манчестер Сити» и португалец согласился на трансфер. Он попросил туринцев принять предложение «горожан».

Также он уже собрал вещи с базы «Ювентуса», сообщает gianlucadimarzio.com.

На данный момент его агент находится в Париже. Возможно, кроме «Ман Сити» переговоры с Роналду ведет ПСЖ.