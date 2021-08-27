«Тоттенхэм» может подписать хавбека «Ювентуса» за 40 миллионов фунтов
Роналду собрал вещи с базы «Ювентуса». Он сообщил клубу, что уходит
Вероятно, в «Манчестер Сити»
08:27
Фото: AFP
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил клубу, что намерен уйти из команды летом.
Переговоры по нему ведет «Манчестер Сити» и португалец согласился на трансфер. Он попросил туринцев принять предложение «горожан».
Также он уже собрал вещи с базы «Ювентуса», сообщает gianlucadimarzio.com.
На данный момент его агент находится в Париже. Возможно, кроме «Ман Сити» переговоры с Роналду ведет ПСЖ.
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