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Роналду собрал вещи с базы «Ювентуса». Он сообщил клубу, что уходит

Вероятно, в «Манчестер Сити»
Футбол Серия А (Италия)
08:27
Роналду собрал вещи с базы «Ювентуса». Он сообщил клубу, что уходит
Фото: AFP

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил клубу, что намерен уйти из команды летом.

Переговоры по нему ведет «Манчестер Сити» и португалец согласился на трансфер. Он попросил туринцев принять предложение «горожан».

Также он уже собрал вещи с базы «Ювентуса», сообщает gianlucadimarzio.com.

На данный момент его агент находится в Париже. Возможно, кроме «Ман Сити» переговоры с Роналду ведет ПСЖ.

Андрей Усмонов
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Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити

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