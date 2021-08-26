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Роналду согласился получать в «Манчестер Сити» меньше, чем в «Ювентусе»
Португалец хочет вернуться в АПЛ
08:27
Фото: AFP
«Манчестер Сити» продолжает переговоры с «Ювентусом» о переходе форварда Криштиану Роналду.
Стороны согласовали зарплату игрока. Она будет меньше, чем в нынешнем клубе.
Роналду будет получать в Манчестере 15 миллионов евро в год, сообщает gianlucadimario.com. Клубы близки к сделке.
Контракт с португальцем будет рассчитан на два года. «Ман Сити» переключился на Роналду после провала переговоров по Харри Кейну.
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