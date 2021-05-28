Роналду сообщил игрокам «Ювентуса», что хочет уйти

Контракт с португальцем рассчитан еще на год

Фото: juventus.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может уйти уже летом из команды.

Португалец настроен сменить клуб. Он уже сообщил об этом партнерам по команде, отмечает Il Messaggero.

Вероятно, будущее форварда решится после Евро-2020. Также у «Ювентуса» сменится тренер уже в ближайшее время.

Контракт Роналду с «Юве» рассчитан еще на один год.