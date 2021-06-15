Роналду стал первым футболистом в истории, который принял участие в 5-ти чемпионатах Европы

36-летний португалец вышел в старте на матч с Венгрией

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который принял участие в 5-ти чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta.

Нападающий вышел в стартовом составе на матч с Венгрией.

Роналду принимал участие в Евро-2004, Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016 и теперь в Евро-2020.

В 2016-м году Роналду выиграл чемпионат Европы с Португалией.

Видео трансляция матча Венгрия – Португалия.

Онлайн трансляция матча Венгрия – Португалия.