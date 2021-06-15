Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция прямо сейчас
Роналду стал первым футболистом в истории, который принял участие в 5-ти чемпионатах Европы
36-летний португалец вышел в старте на матч с Венгрией
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который принял участие в 5-ти чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta.
Нападающий вышел в стартовом составе на матч с Венгрией.
Роналду принимал участие в Евро-2004, Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016 и теперь в Евро-2020.
В 2016-м году Роналду выиграл чемпионат Европы с Португалией.
Видео трансляция матча Венгрия – Португалия.
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