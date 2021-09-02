Сульшер: «Вся команда почувствовала прилив энергии после перехода Роналду»
Роналду уехал из расположения сборной Португалии
Звездный форвард пропустит матч против Азербайджана
Криштиану Роналду / Фото - sportsdigest.inСборная Португалии отпустила своего лидера, форварда Криштиану Роналду в расположение «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба португальской федерации футбола.
Напомним, в матче квалификации ЧМ-2022 с Ирландией (2:1) 36-летний форвард получил желтую карточку за то, что сорвал с себя футболку, празднуя взятие ворот. Из-за перебора предупреждений Роналду пропустит следующий матч квалификации ЧМ-2022, который пройдет 7 сентября против Азербайджана в Баку.
Таким образом, Криштиану получит больше времени на подготовку к матчу АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 11 сентября.
Напомним, Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную.
Комментарии 0