Роналду установил очередное историческое достижение

Португалец чуть ли не каждую неделю бьет новые рекорды

Криштиану Роналду / фото - The Japan Times

В матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» (3:0).

Форвард «дьяволов» Криштиану Роналду отметился голом и голевой передачей.

Результативный выстрел португальца стал для него уже 40-м в 2021-м году. Легендарный нападающий уже в 11-м сезоне подряд достиг этой отметки.

36-летний игрок забивал минимум по 40 голов почти в каждом году начиная с 2010-го. Лишь в 2019-м ему не покорилась эта отметка.

Ранее пост Роналду о том, что у него с Джорджиной будет двойня, стал вторым самым «залайканным» в истории Instagram.